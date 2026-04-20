Il direttore sportivo dell'Inter ha commentato la questione dei bastoni, affermando che chi li desidera può contattare direttamente la società. Ha inoltre parlato di un giocatore dell'Atalanta, definendolo un grande atleta, ma precisando che la proprietà del cartellino appartiene alla squadra bergamasca. Le dichiarazioni sono state rilasciate in occasione di un evento legato alla rosea.

"Bastoni? Se qualcuno lo vuole ci deve chiamare". Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato così a proposito del centrale azzurro, nel mirino del Barcellona. Intercettato dai cronisti a margine del premio "Inside The Sport 2026" di Coverciano, Ausilio ha parlato anche di Marco Palestra, obiettivo dell'Inter per la fascia destra: "Un ottimo giocatore, profilo per tante squadre. Ma è di una società forte che ha una grande visione nei giocatori, di progetto, e sono sicuro che sarà importante per l’Atalanta intanto. Poi vedremo cosa dirà il mercato su di lui". Questo il commento su Bastoni, invece: "Ha un contratto con l’Inter, a oggi non ci sono situazioni tali che facciano pensare a un suo futuro lontano dall’Inter.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ausilio: "Bastoni? Se qualcuno lo vuole, i nostri numeri di telefono li conosce"

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Piero #Ausilio: “ #Bastoni ha un contratto con l’ #Inter. Non so cosa dicano a #Barcellona, ma noi siamo contenti di Bastoni e ci darà ancora tanto e a lungo. Non ci sono situazioni tali da pensare a Bastoni lontani dall’Inter”. #calciomercato x.com