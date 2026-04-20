Un’azienda ha annunciato il lancio di una startup dedicata alla digitalizzazione del settore dell’arredo. Il progetto mira a innovare la filiera del furniture design, un’attività che riguarda la progettazione di arredamenti per ambienti privati. Questa iniziativa arriva in un momento in cui si parla di crisi nel settore, facendo riferimento alla difficoltà di mantenere i tradizionali processi di progettazione e produzione.

COSA significa ‘furniture design’ e perché da più parti si afferma che il settore è in crisi? L’espressione anglosassone fa riferimento all’attività di progettazione applicata all’ambito dell’arredamento privato, prevalentemente domestico. Un comparto in cui – è bene ricordarlo – l’Italia svolge ancora un ruolo da protagonista, sia per la solidità dei propri distretti manifatturieri specializzati nella produzione di mobili (basti pensare a quello brianzolo e, nel centro Italia, ai distretti del mobile imbottito di Forlì e delle cucine nel Pesarese) sia per l’alta concentrazione di progettisti e studi professionali attivi nel settore....🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - CDG lancia la startup Desop per digitalizzare la filiera dell’arredo

Notizie correlate

Dagli archivi polverosi ai dati strategici: il Governo lancia 11 progetti pilota per digitalizzare la memoria dello StatoTrasformare la montagna di carta che ingombra gli uffici pubblici italiani in un’infrastruttura digitale sicura, accessibile e strategica per il...

Assolombarda lancia la Filiera “Difesa e Space Economy”Milano, 7 aprile 2026 – A Milano prende forma una nuova architettura industriale che guarda lontano, molto oltre i confini nazionali, e si muove...