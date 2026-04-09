Dagli archivi polverosi ai dati strategici | il Governo lancia 11 progetti pilota per digitalizzare la memoria dello Stato
Il governo ha avviato undici progetti pilota per digitalizzare i documenti storici e amministrativi conservati negli archivi pubblici italiani. L’obiettivo è trasformare la quantità di carta presente negli uffici di Stato in un sistema digitale accessibile e sicuro, creando un’infrastruttura che possa supportare le esigenze future del Paese. I progetti rappresentano un passo verso la modernizzazione degli archivi storici e amministrativi.
Trasformare la montagna di carta che ingombra gli uffici pubblici italiani in un’infrastruttura digitale sicura, accessibile e strategica per il futuro del Paese. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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