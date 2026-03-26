Un uomo è stato arrestato e trasferito in carcere dopo aver lasciato i domiciliari. La decisione arriva in seguito a un episodio in cui ha accusato di essere stato offeso e di aver lasciato la propria abitazione. La vicenda si inserisce nel procedimento giudiziario riguardante l’omicidio di una persona, con l’indagine ancora in corso e nuovi dettagli che si aggiungono alla situazione già complessa.

Si aggiunge un nuovo capitolo al già complesso processo per l’ omicidio di Fabio Ravasio. Igor Benedito (nella foto), 27 anni, figlio di Adilma Pereira Carneiro – imputato con la cosiddetta Mantide di Parabiago e altri sette – è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari dopo che due domiche fa aveva violato le restrizioni imposte dalla misura cautelare. Secondo quanto emerso, all’origine dell’episodio ci sarebbe un momento di forte tensione avvenuto sotto la sua abitazione, a Parabiago. Due dei fratelli più piccoli si sarebbero presentati sotto casa, dando vita a un confronto acceso con insulti e provocazioni. A quel punto Benedito sarebbe sceso in strada, uscendo di fatto dai domiciliari e infrangendo le prescrizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dai domiciliari al carcere. Arrestato il figlio di Adilma: "Fuori casa perché offeso"

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