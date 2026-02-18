Spintoni e scazzottata in mezzo alla strada | uno finisce in ospedale l' altro denunciato per percosse e lesioni

Una lite violenta tra due uomini si è trasformata in una colluttazione in pieno giorno, causando un ferito e un'aggressione. Durante il confronto, uno dei coinvolti ha spinto l’altro e sono scoppiati i calci e i pugni, finendo entrambi con lesioni. Alla fine, uno dei due è stato portato in ospedale, mentre l’altro è stato denunciato per percosse. La polizia sta ancora indagando sui motivi che hanno portato a questa aggressione improvvisa nel cuore della città. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti.

I motivi dell'alterco, ben presto trasformatosi in spintoni e in una scazzottata, non sono chiari. L'egiziano ferito, al momento al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II, non è stato ancora sentito dai poliziotti. L'altro, un connazionale, non avrebbe proferito parola, non avrebbe spiegato perché fra i due è scoppiato il parapiglia. Il quarantenne è stato però già denunciato alla Procura della Repubblica di Sciacca. Le ipotesi di reato avanzate sono percosse e lesioni personali. A procedere sono stati gli agenti del commissariato cittadino. Gli stessi che sono intervenuti nell'area di Porta Palermo, nella città delle Terme.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Si lancia in mezzo alla strada, poi ferisce un poliziotto: denunciato Auto finisce contro un albero e si ribalta in mezzo alla strada in via Mario AngeloniQuesta mattina, in via Mario Angeloni allo svincolo con via Canali, si è verificato un incidente stradale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ghiaccio bollente all’Arena tra pugni e spintoni; Lite in piazza, urla e spintoni davanti alla sala scommesse: Qui ubriachi e degrado; Al torneo olimpico di hockey le risse sono vietate, a differenza di quanto avviene in NHL, ma un giocatore del Canada non è riuscito a contenersi e ha fatto a botte; L'iperrealistica scazzottata tra Tom Cruise e Brad Pitt in un video generato con l'AI di ByteDance spaventa Hollywood. Ghiaccio bollente all’Arena tra pugni e spintoniVigorosi spintoni, ma anche mani al collo, scazzottate fino a vere e proprie risse. La pista di ghiaccio come ... msn.com Tom Cruise e Brad Pitt in una iperrealistica scazzottata: il video dell'Ai di ByteDance spaventa HollywoodPioggia di diffide dalle case di produzione cinematografiche, ByteDance rassicura l'industria: «Nuove misure per impedire l'uso non autorizzato della proprietà intellettuale» ... msn.com