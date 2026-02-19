Valanga in Valle d' Aosta | morto uno scialpinista un altro ferito

Una valanga in Valle d'Aosta ha causato la morte di uno scialpinista e il ferimento di un altro. L'incidente si è verificato a Punta Leysser, a 2550 metri di altezza, quando la massa di neve ha travolto un gruppo di cinque persone. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo per uno degli escursionisti non c'è stato nulla da fare. L'altro ferito è stato trasportato in ospedale con ferite serie. La zona è attualmente sotto controllo delle autorità.

AGI - Nuova tragedia in montagna: a Punta Leysser, in Valle d'Aosta, a quota 2550 metri, una valanga ha travolto cinque scialpinisti. In tre sono rimasti illesi e sono riusciti a dare l'allarme mentre gli altri due sono stati estratti dopo un po' di tempo con un' operazione di recupero resa davvero difficile dalle proibitive condizioni meteo. Un uomo, che era stato estratto in gravissime condizioni, è deceduto in Pronto Soccorso mentre l'altro ferito è in fase diagnostica in condizioni non gravi. Il soccorso a terra in condizioni estreme. Il vento forte, la scarsa visibilità hanno impedito agli uomini del soccorso alpino valdostano di far alzare in volo un elicottero. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Valanga in Valle d'Aosta: morto uno scialpinista, un altro ferito Valanga in Valle d’Aosta, morto scialpinistaUna valanga in Valle d'Aosta ha provocato la morte di uno scialpinista questa mattina nella zona Pointe de la Pierre. Valanga in Valle d’Aosta, travolto uno scialpinista sotto la Pointe de la Pierre: è mortoUn uomo è morto in Valle d’Aosta dopo essere stato travolto da una valanga sotto la Pointe de la Pierre. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Impressionante soffio di valanga in Val Veny (Valle d'Aosta); Valanga in Val d'Aosta, due sciatori morti. Una terza persona molto grave trasferita a Torino; Domenica nera: valanga a Courmayeur, due morti e un ferito trasferito a Torino; Valanga in Val Veny, morto anche il terzo freerider. Valanga in Valle d'Aosta, morto uno scialpinistaE' morto all'ospedale di Aosta lo scialpinista travolto oggi pomeriggio da una valanga sotto punta Paletta, nel comune di Saint-Nicolas, in Valle d'Aosta. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarl ... ansa.it Valanga in Valle d'Aosta, soccorsi in azione a Punta Paletta(LaPresse) Valanga a Punta Paletta (Saint-Nicolas), in Valle d'Aosta, giovedì mattina intorno alle 13.30. L'intervento del Soccorso Alpino ... stream24.ilsole24ore.com Valle d'Aosta, valanga a Punta Leysser travolge 5 scialpinisti: due feriti, uno in gravi condizioni x.com Valanga travolge alcuni scialpinisti in Valle d’Aosta: le condizioni meteo proibitive complicano le operazioni facebook