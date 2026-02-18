Domiciliari a Michele Mancuso FI | l’inchiesta sui fondi per gli spettacoli nel Nisseno tra 12 mila euro 98 mila stanziati e contestazioni di truffa

Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia, si trova agli arresti domiciliari dopo un’indagine che riguarda l’assegnazione di fondi pubblici per eventi nel Nisseno. La procura ha scoperto che tra i 12 mila e i 98 mila euro sono stati distribuiti senza rispettare tutte le regole, e alcune contestazioni indicano possibili truffe. Un esempio concreto riguarda uno spettacolo di fine anno che avrebbe ricevuto fondi senza una corretta documentazione.

Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, è finito agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta su presunte irregolarità nell'assegnazione di fondi pubblici destinati a spettacoli in provincia di Caltanissetta. La misura cautelare, eseguita dalla squadra mobile, riguarda anche il "braccio destro" di Mancuso, Lorenzo Tricoli. Non solo. Il provvedimento dispone una misura interdittiva di dodici mesi per tre rappresentanti dell'associazione sportiva dilettantistica Genteemergente. Tradotto: stop alle attività d'impresa nel settore dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie, e niente incarichi direttivi.