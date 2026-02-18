Catania punta su ArtEcclesiae | 25 nuovi posti lavoro per valorizzare chiese e attrarre turisti del Giubileo

A Catania, il progetto ArtEcclesiae nasce per valorizzare le chiese e aumentare i visitatori durante il Giubileo. La causa principale è il desiderio di rilanciare il turismo religioso, creando opportunità di lavoro. Con questa iniziativa, si prevedono 25 nuovi posti di lavoro per restaurare e promuovere i monumenti sacri della città. Questo piano punta a coinvolgere artisti e guide turistiche, portando nuova vita alle strutture storiche. La città si prepara a ricevere un flusso maggiore di visitatori interessati all’eredità spirituale e culturale locale.

Catania rilancia il turismo religioso con ArtEcclesiae: 25 nuovi posti di lavoro e un modello per la valorizzazione del patrimonio. Catania punta a un nuovo modello di valorizzazione del suo patrimonio culturale e religioso, presentato alla Bit di Milano. L’iniziativa ArtEcclesiae, nata dalla collaborazione tra l’Arcidiocesi e la società AR.CA, ha già generato 25 assunzioni e mira a migliorare l’accoglienza turistica in siti chiave come la Cattedrale, la Collegiata e il Trittico Agatino, in un contesto favorevole come quello del Giubileo Agatino. Un nuovo approccio alla fruizione del patrimonio culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

