Catania fermato dal Potenza | solo un pareggio al Massimino

Il Catania e il Potenza si sono affrontati allo stadio Massimino, terminando con un pareggio 1-1. La partita si è conclusa senza vincitori né vinti, lasciando il risultato aperto e deluso chi si aspettava un esito diverso. Entrambe le squadre hanno conquistato un punto, ma la prestazione complessiva non ha soddisfatto le aspettative dei tifosi presenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un risultato che lascia insoddisfatti. Il Catania non riesce ad andare oltre l’1-1 casalingo contro il Potenza, un risultato che pesa per come è maturato. Gli ospiti passano in vantaggio nel primo tempo grazie a D’Auria, abile a sfruttare un errore in fase di costruzione dei rossazzurri. Nella ripresa arriva la reazione degli etnei, che trovano il pari con Cicerelli su calcio di rigore. Adesso tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti contro l’Atalanta U23 in trasferta, una sfida fondamentale per blindare il secondo posto e definire il cammino nei playoff. Toscano torna, ma i problemi restano. Il ritorno in panchina di Domenico Toscano non ha ancora prodotto la svolta attesa.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania fermato dal Potenza: solo un pareggio al Massimino Calcio, verso Potenza-Catania: le parole di mister Toscano in conferenza stampa Notizie correlate Catania, soltanto un pareggio al Massimino contro il Potenza: 1-1Il Catania non va oltre l’1-1 in casa contro il Potenza, al termine di una gara che lascia l'amaro in bocca. Catania fermato dalla Casertana: al Massimino finisce 0-0ABBONATI A DAYITALIANEWS Pareggio che lascia più dubbi che certezze per i rossazzurri Serata deludente allo Stadio Angelo Massimino, dove il Catania... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie C, Catania-Potenza 1-1: Cicerelli risponde a D'Auria, basta un punto per il secondo posto; Folle fuga contromano per scappare dai carabinieri: 19enne arrestato con droga e contanti a Catania; Catania, Toscano salta la conferenza: verso il Potenza col 3-4-2-1; Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Catania. Diretta Catania Potenza streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.Diretta Catania Potenza streaming video tv: gli etnei devono ancora blindare il secondo posto nel girone C di Serie C dopo due sconfitte. ilsussidiario.net Catania, soltanto un pareggio al Massimino contro il Potenza: 1-1Era la partita del ritorno in panchina di Domenico Toscano, la musica non è ancora cambiata: idee da rimettere in ordine ed equilibri da trovare ... cataniatoday.it A Catania i Carabinieri arrestano un 47enne pusher: marijuana e hashish sequestrate durante controllo, domiciliari disposti dall'Autorità. https://www.freepressonline.it/2026/04/17/catania-fermato-pusher-47enne/ #cronaca #Catania #Carabinieri #droga #arre - facebook.com facebook