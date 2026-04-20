Castelnovo Sotto si presenta ebbro a scuola e crea panico in ospedale

Stamattina a Castelnovo Sotto un ragazzo si è presentato a scuola visibilmente ubriaco, causando scompiglio tra gli insegnanti e gli studenti. Successivamente, è stato accompagnato in ospedale, dove la situazione ha generato preoccupazione tra il personale sanitario. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale e delle autorità sanitarie, che stanno valutando i fatti e le eventuali azioni da intraprendere.

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 20 aprile 2026 – Si è presentato in classe, la mattina, in stato di ebbrezza alcolica. Tanto che il personale scolastico, a Castelnovo Monti, ha deciso di portare il giovane, di 17 anni, in ospedale, per una visita di controllo. Ma in pronto soccorso, al Sant’Anna, lo studente ha manifestato un forte di stato di alternazione psicologica, iniziando a correre nei corridoi, colpendo pure con violenza una porta, danneggiandola e ferendosi alla mano nel colpire una parete. Sono stati subito chiamati i carabinieri per riportare la calma e un adeguato stato di sicurezza. Al termine degli accertamenti, i militari...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castelnovo Sotto, si presenta ebbro a scuola e crea panico in ospedale Notizie correlate Castelnovo Sotto, si schianta in auto per un maloreCastelnovo Sotto (Reggio Emilia), 7 aprile 2026 - Un uomo di 54 anni è stato portato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio in seguito a un... Metal detector a scuola, Novara: “si crea un immaginario dove andare a scuola diventa sempre più difficile.”La proposta di installare metal detector nelle scuole riapre un dibattito che, secondo Daniele Novara, non riguarda solo la sicurezza. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Castelnovo Sotto, lunedì l'addio a Andrea Guerard; Schianto di Cadelbosco: il dolore per la morte di Andrea Guerard, 26 anni; Lunedì a Castelnovo Sotto i funerali di Andrea Guerard; Schianto a Cadelbosco Sopra, morto dopo tre giorni il motociclista. A Castelnovo Sotto quattro giorni di iniziative per festeggiare l’81° anniversario della LiberazioneL’81esimo anniversario della Festa della Liberazione a Castelnovo di Sotto inizierà martedì 21 aprile, alle ore 9.30 e 10.30, nel giardino della Casa residenza anziani con la presentazione del libro ... nextstopreggio.it Alcuni appuntamenti previsti nel weekend a Castelnovo SottoSabato 18 aprile, alle ore 10, la Pubblica Assistenza di Castelnovo di Sotto e Cadelbosco organizzerà in biblioteca (via Dante 28) una lezione di disostruzione pediatrica e primo soccorso. Per parteci ... sassuolo2000.it E’ un mix maremmano di taglia medio-grande, ha 3 anni. Si cerca per lei una casa che abbia spazi consoni alle sue caratteristiche. Chi volesse conoscerla, potrà farlo recandosi al rifugio di Castelnovo Sotto - facebook.com facebook