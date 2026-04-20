Un castello Tudor situato a Warblington, nel sobborgo di Havant, è stato messo in vendita al prezzo di 2,25 milioni di sterline. La proprietà ha un forte legame con la dinastia Tudor e rappresenta un esempio di architettura storica ben conservata. La vendita è stata annunciata ufficialmente e l’immobile è ora disponibile per eventuali acquirenti interessati.

Una proprietà di immenso valore storico, legata direttamente alla dinastia Tudor e situata a Warblington, nel sobborgo di Havant, è ufficialmente sul mercato immobiliare. Il complesso, che comprende un pittoresco cottage e le rovine di un antico castello, è proposto per 2,25 milioni di sterline, un prezzo che riflette l’importanza dei legami con Enrico VIII e i protagonisti del XV secolo inglese. L’Hampshire offre spesso dimore di prestigio, ma il caso di questa residenza a Warblington si distingue per la presenza di una torre scenografica che testimonia il passato glorioso della zona. La struttura attuale, che si sviluppa su oltre 500 metri quadri, non è solo una casa, ma un frammento di storia vissuta tra le lotte politiche del passato e la tranquillità della parrocchia civile locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castello Tudor in vendita: il tesoro di Enrico VIII da 2,25 milioni

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