La casa legata alla storia di Enrico VIII d’Inghilterra in vendita | il castello in giardino e il prezzo straordinario

Una dimora storica legata alla figura di Enrico VIII d’Inghilterra è stata messa in vendita. La proprietà si trova nel giardino di un castello e si distingue per il suo valore storico e architettonico. La regione dello Hampshire è nota per le sue residenze di pregio, e questa si aggiunge alle altre che, pur essendo notevoli, raramente vengono offerte sul mercato. Il prezzo richiesto per l’immobile è stato reso pubblico.

Che l’Hempishire sia ricco di dimore bellissime è cosa nota, ma più raro è sapere che qualcuna è anche in vendita. No, non si tratta della magione di Downton Abbey, ma di una casa legata alla storia di Enrico VIII d’Inghilterra, sita a Warblington, sobborgo di Havant. In questa landa dell’Hempshire, dove un tempo la vita ruotava solo attorno all’omonima parrocchia civile, c’è un pittoresco cottage, con annesse le rovine del suo castello. Ad oggi, si vede ancora una scenografica torre, che riporta al mitico passato dei Tudor. Il castello di Warblington in vendita a 2,25 milioni di sterline. Chi volesse apporre il suo nome vicino a quello degli ex gloriosi proprietari di Warblington Castle, può fare un’offerta per acquistare la proprietà.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La casa legata alla storia di Enrico VIII d’Inghilterra in vendita: il castello in giardino e il prezzo straordinario Notizie correlate Leggi anche: Il Castello torna in vendita. Prezzo: 9,7 milioni di euro. Il Comune passa la mano: "Non possiamo comprare" Madre di Enrico VIII, è una figura rimasta ai margini della narrazione storica. Il segreto della rosa bianca permette di riscoprirla, e a guardare la Storia da un'altra prospettivaIn molti conoscono Enrico VIII, ma quasi nessuno ricorda sua madre, Elisabetta di York. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Calolzio: la Lega piange Enrico Pozzoni, 'profondamente legato al territorio'; Calolzio piange Enrico Pozzoni, ex segretario cittadino della Lega; Entrare nelle case di Leonardo e Michelangelo con i bambini: l'idea per un weekend in Toscana; Enrico Costa, chi è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. La casa legata alla storia di Enrico VIII d’Inghilterra in vendita: il castello in giardino e il prezzo straordinarioChe l’Hempishire sia ricco di dimore bellissime è cosa nota, ma più raro è sapere che qualcuna è anche in vendita. No, non si tratta della magione di Downton Abbey, ma di una casa legata alla storia ... dilei.it Enrico Costa è intervistato da Conchita Sannino su Repubblica, tra l'altro, sulla norma che premia l'avvocato il quale convinca il migrante che è meglio se ne torni a casa con rimpatrio volontario. Prima prova a impapocchiare, dicendosi garantista e liberale, e x.com Enrico Conte, il 68enne di #FagnanoOlona #morto dopo essere stato investito per errore da un amico, era molto conosciuto in zona per la sua attività di #fruttivendolo. La #tragedia ha scosso la comunità. LEGGI QUI l'articolo https://www.prealpina.it/pages - facebook.com facebook