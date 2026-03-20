Villa d’Este, uno dei simboli più riconoscibili di Reggio Emilia, è stata messa in vendita con un prezzo di 2,5 milioni di euro. La proprietà, nota per i suoi giardini e la sua architettura, è ora disponibile sul mercato. La decisione di vendere è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi della cessione.

Reggio Emilia, 20 marzo 2026 – Uno dei luoghi più suggestivi ed iconici di Reggio Emilia è in vendita. Parliamo della storica Villa d’Este che affaccia sulla Vasca di Corbelli. Tutta la proprietà – villa di oltre mille metri quadri disposta su tre livelli, parco con alberi secolari e lago artificiale – infatti, da qualche settimana compare in un annuncio immobiliare che la vede in vendita sul sito dell’agenzia Remax di Reggio Emilia. L’Avvelenata. E l'Italia scoprì il dissing: “Andai a casa di Guccini per fare pace, in via Paolo Fabbri 43 nacque un’amicizia” Servono 2,5 milioni di euro per diventare proprietari di questo sogno immerso tra natura e acqua, che al suo interno conserva ancora affreschi e alcuni arredi d’epoca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Villa d’Este, il tesoro è in vendita: servono 2,5 milioni di euro

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