Castelgrande si attiva per la Terra | tra piantumazioni e cultura

Sabato 25 aprile 2026, Castelgrande ospiterà diverse attività in occasione della Giornata Internazionale della Madre Terra. L’evento prevede interventi di piantumazione di alberi e momenti dedicati alla cultura ambientale, coinvolgendo cittadini e associazioni locali. La partecipazione mira a sensibilizzare sul tema della tutela del territorio attraverso iniziative pratiche e divulgative che si svolgeranno nel centro storico.

Sabato 25 aprile 2026, Castelgrande si trasformerà nel fulcro di un impegno civico volto alla salvaguardia ambientale, con una serie di iniziative dedicate alla Giornata Internazionale della Madre Terra. Le attività, che vedranno il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle nuove generazioni, si articoleranno tra interventi pratici sul territorio durante la mattinata e momenti di riflessione culturale presso l’Astrodomus in contrada Accolta, a partire dalle ore 17. L’iniziativa nasce da una forte spinta dell’amministrazione locale guidata da Cianci, che ha voluto trasformare una ricorrenza globale — istituita dall’ONU nel 1970 e celebrata ufficialmente il 22 aprile — in un’occasione di crescita per la comunità lucana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castelgrande si attiva per la Terra: tra piantumazioni e cultura Notizie correlate Cultura street e partecipazione attiva dei giovani: ecco "DesTeenArt - la festa delle arti"L'iniziativa è promossa da Urban Minds, collettivo attivo sul territorio dal 2014 nella diffusione della cultura urbana, in collaborazione con... Pisa sempre più verde: 243 nuove piantumazioni tra strade, aree verdi e giardini scolastiPisa, 13 febbraio 2026 – Da febbraio il Comune di Pisa ha avviato un articolato intervento di messa a dimora di nuovi alberi su tutto il territorio... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Brand identity, gaming e chatbot per reinventare il turismo culturale in Basilicata; Il portale del Ticino.