Pisa sempre più verde | 243 nuove piantumazioni tra strade aree verdi e giardini scolasti

Il Comune di Pisa ha avviato un grande progetto di piantumazione per rendere la città più verde, perché vuole migliorare la qualità dell’aria e offrire spazi più piacevoli ai cittadini. Da febbraio, sono stati piantati 243 alberi in diverse zone, tra cui strade, parchi e giardini delle scuole. Questa iniziativa nasce dall’esigenza di contrastare l’inquinamento e creare un ambiente urbano più sostenibile. Ogni nuovo albero rappresenta un passo concreto verso una città più ecologica e vivibile.

Pisa, 13 febbraio 2026 – Da febbraio il Comune di Pisa ha avviato un articolato intervento di messa a dimora di nuovi alberi su tutto il territorio comunale, che interessa aree verdi pubbliche, strade cittadine e alcuni giardini scolastici. L’operazione prevede la piantumazione complessiva di 243 alberi ed è finalizzata sia all’incremento del patrimonio arboreo comunale, sia alla reintegrazione di alcuni esemplari non attecchiti nel corso degli ultimi due anni, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale, paesaggistica e urbana della città, attraverso una gestione programmata del verde pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

