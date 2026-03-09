Cassano Magnago | panchina viola e convegno per l’epilessia

A Cassano Magnago il 15 marzo, si inaugura una panchina viola nel Parco della Magana, simbolo di sensibilizzazione sull’epilessia. Lo stesso giorno si tiene un convegno scientifico a Villa Oliva, organizzato dal Comune. L'evento mira a promuovere la conoscenza sulla condizione e coinvolge cittadini e professionisti del settore. La giornata combina un gesto simbolico con un momento di approfondimento.

Il comune di Cassano Magnago trasforma la sensibilizzazione contro l’epilessia in un atto concreto e simbolico per domenica 15 marzo, inaugurando una panchina viola nel Parco della Magana e ospitando un convegno scientifico a Villa Oliva. Questa iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e realtà associative come LICE e Fondazione Epilessia, mira a smontare i pregiudizi sulla malattia attraverso un mix di azione pubblica e approfondimento medico. Nel cuore del territorio varesino, dove l’economia e il tessuto sociale si intrecciano strettamente, questa giornata rappresenta più di una semplice cerimonia: è un segnale forte di vicinanza alla comunità dei pazienti e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

