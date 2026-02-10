Locri a festa | il Gran Carnevale 2026 tra sfilate concerti e sapori locali in piazza dei Martiri

Il Carnevale di Locri torna tra le strade della città con due giorni di festa. Domenica 15 e lunedì 16 febbraio, piazza dei Martiri si riempirà di sfilate, concerti e stand con i sapori locali. La comunità si prepara ad accogliere visitatori e residenti per un evento che mette in mostra la tradizione e il divertimento, senza troppi fronzoli. La piazza si trasformerà in un grande palco all’aperto, dove adulti e bambini potranno divertirsi tra musica, colori e buon cibo.

Il Gran Carnevale Locrese 2026 prenderà vita domenica 15 e lunedì 16 febbraio nel cuore di Locri, trasformando piazza dei Martiri in un vibrante palcoscenico di tradizione, musica e divertimento per tutte le età. L'evento, curato da numerosi volontari, mira a celebrare la cultura popolare calabrese e a coinvolgere sia residenti che visitatori in un'esperienza festosa unica. Locri si prepara ad accogliere un fine settimana all'insegna della gioia e della tradizione con il Gran Carnevale Locrese. La città, situata nella Vallata del Torbido, si trasformerà in un centro di aggregazione e divertimento, attirando turisti e visitatori da tutta la regione.

