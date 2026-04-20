Casoria dipendente eroe sventa furto di scooter | ferito durante la colluttazione

Un dipendente del supermercato Dodeca di Casoria ha impedito un tentativo di furto di uno scooter nel parcheggio vicino alla circumvallazione esterna. Durante la colluttazione, il dipendente è rimasto ferito. L’episodio è avvenuto di giorno, in via Padula, e ha coinvolto un uomo che ha cercato di portare via il motociclo senza successo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le verifiche del caso.

Tentato furto in pieno giorno nel parcheggio del supermercato Dodeca, in via Padula a Casoria, nei pressi della circumvallazione esterna. Due malviventi, a bordo di uno scooter, hanno provato a rubare un motorino parcheggiato, ma il loro piano è stato sventato dal coraggioso intervento di un giovane, probabilmente un dipendente dell’attività. La scena, ripresa in un video e segnalata al deputato Francesco Emilio Borrelli, mostra i due ladri mentre effettuano alcuni giri perlustrativi per individuare il mezzo da colpire. Poco dopo, uno dei due scende dallo scooter e inizia a spingere a mano il motorino nel tentativo di allontanarsi indisturbato.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casoria, dipendente eroe sventa furto di scooter: ferito durante la colluttazione Notizie correlate San Vincenzo, la Municipale sventa il furto di uno scooter: il mezzo riconsegnato al proprietarioProvvidenziale intervento degli agenti della polizia locale di San Vincenzo che, lunedì 16 febbraio, hanno sventato un tentativo di furto di uno... Carabiniere libero dal servizio sventa la rapina al supermercato, il militare dell'Arma ferito durante la collutazioneIl sottufficiale è intervenuto quando ha notato il malvivente scappare inseguito dagli addetti alla vigilanza per poi riuscire a bloccarlo...