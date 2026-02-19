San Vincenzo la Municipale sventa il furto di uno scooter | il mezzo riconsegnato al proprietario

Lunedì 16 febbraio, gli agenti della Municipale di San Vincenzo hanno intercettato un tentativo di furto di uno scooter nel quartiere Paese Nuovo. L’uomo sospettato si aggirava con fare agitato intorno al veicolo, preparando probabilmente il colpo. I poliziotti, notando il comportamento sospetto, si sono avvicinati e hanno bloccato il ladro prima che potesse portare via il mezzo. Il proprietario dello scooter ha recuperato il suo veicolo sul posto, ringraziando gli agenti per la pronta reazione.

Provvidenziale intervento degli agenti della polizia locale di San Vincenzo che, lunedì 16 febbraio, hanno sventato un tentativo di furto di uno scooter nella zona del Paese Nuovo. Arrivati in via Giusti, infatti, durante il regolare servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato un giovane che uscito con un ciclomotore da un giardino si dirigeva a forte velocità verso il centro del paese. Insospettiti dalla manovra gli agenti sono intervenuti prontamente: alla loro vista, il malvivente ha abbandonato il mezzo nei pressi della rotatoria al termine di via Leopardi, per poi darsi alla fuga a piedi.