Caso Trump | i dubbi sulla ferita e i buchi nella sicurezza

L’ex deputata repubblicana ha espresso dubbi riguardo alla ferita e ai buchi nella sicurezza durante l’attentato subito dall’ex presidente durante un comizio in Pennsylvania. La questione ha acceso un dibattito pubblico sulla gestione della sicurezza e sulla trasparenza degli eventi politici recenti. La vicenda si inserisce in un contesto di polemiche e accuse, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali o chiarimenti definitivi.

L’ex deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene ha sollevato seri dubbi sulla veridicità dell’attentato subito da Donald Trump durante il comizio in Pennsylvania, scatenando un dibattito che investe la gestione della sicurezza e la trasparenza politica. La questione riguarda l’episodio avvenuto a Butler, dove il candidato fu colpito al lobo dell’orecchio da un colpo sparato da Thomas Matthew Crooks, il venticenne poi ucciso dai membri del Secret Service mentre si trovava su un tetto distante 300 metri dal palco. Le incongruenze sollevate dalla base e le critiche alla sicurezza. Il dibattito intorno ai fatti di Butler si è alimentato attraverso una serie di osservazioni tecniche e procedurali che mettono in discussione la narrazione ufficiale dell’attentato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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