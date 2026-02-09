Dyche respinge i dubbi sulla sicurezza del lavoro

L’allenatore Sean Dyche ha preso le difese del suo team, respingendo le critiche sulla sicurezza del lavoro. Dopo le recenti prestazioni, la squadra si trova appena tre punti sopra la zona di salvezza, e Dyche ha assicurato che i giocatori sono concentrati e pronti a dare il massimo fino alla fine. Nessun segnale di preoccupazione tra lo staff, solo determinazione a migliorare i risultati.

2026-02-09 20:56:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La foresta è appena tre punti sopra la zona di rilascio. L’allenatore del Nottingham Forest Sean Dyche ha respinto le voci secondo cui potrebbe perdere il lavoro a causa della mite sconfitta contro il Leeds United. Il Forest era comodamente secondo nella sconfitta per 3-1 a Elland Road venerdì scorso. Con il West Ham che vince 2-0 a Burnley il giorno dopo, gli uomini di Dyche sono solo tre punti sopra la zona retrocessione. Dyche è stato nominato per il premio Allenatore del mese della Premier League per gennaio, il risultato del Forest nel West Yorkshire ha posto fine a una serie di quattro partite di imbattibilità.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Dyche Respingere

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri ha chiuso temporaneamente quattro ristoranti nel centro di Bologna a seguito di controlli che hanno evidenziato gravi irregolarità relative alla sicurezza e al lavoro nero.

Un operaio di 53 anni è morto ieri pomeriggio dopo essere caduto da un tetto in un capannone di Castelletto di Serravalle, in provincia di Bologna.