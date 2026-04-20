Caso Stagno d’Alcontres la Cassazione annulla il Riesame | nuova valutazione sui domiciliari per l’ex primario del Policlinico

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari per un medico settantenne, già primario di Chirurgia plastica in un grande ospedale e ex parlamentare. La decisione riguarda il caso Stagno d’Alcontres, e ora si attende una nuova valutazione sui domiciliari. La sesta sezione penale ha così disposto un riesame della posizione dell’indagato.

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame aveva confermato gli arresti domiciliari per il medico settantenne Francesco Stagno d’Alcontres, già primario di Chirurgia plastica al Policlinico di Messina ed ex parlamentare.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Presunte sponsorizzazioni illecite, processo immediato per l'ex primario Stagno d'Alcontres Mohammad Hannoun, la Corte di Cassazione annulla l'arresto e rinvia al RiesameLa Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del Riesame che confermavano gli arresti del gip del tribunale di Genova nei confronti... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Scheda squadra Nuova Igea Virtus; Tabellino partita Nuova Igea Virtus vs Nissa F.C.; Tabellino partita Nuova Igea Virtus vs Città Di Acireale 1946; Tabellino partita Nuova Igea Virtus vs Milazzo. Caso Stagno D'Alcontres, annullato con rinvio il provvedimento di conferma dei domiciliariLa VI sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento con cui i giudici del Riesame avevano confermato gli arresti domiciliari a carico del medico 70enne Francesco Stagno d’Al ... messina.gazzettadelsud.it Mercoledì 22 aprile 2026 ore 17,30 , (in caso di maltempo, sotto i portici di Piazza Carlo Alberto) , . . Creazione pubblica della drammaturgia facebook