Caso Solomon | il trasferimento al Palace bloccato dal clima politico

Il trasferimento di Manor Solomon al Crystal Palace, programmato per l’estate scorsa, non si è concluso a causa delle pressioni mediatiche legate al conflitto tra Israele e Palestina. Le tensioni politiche e le notizie riportate sui media hanno portato al blocco dell’accordo all’ultimo momento. La vicenda ha coinvolto le parti interessate e ha impedito il trasferimento del calciatore.

Il trasferimento di Manor Solomon al Crystal Palace, pianificato per l’estate scorsa, è stato bloccato all’ultimo momento a causa delle forti pressioni mediatiche legate al conflitto tra Israele e Palestina. L’accordo tra i due club inglesi era stato raggiunto intorno al 1° settembre, ma le critiche rivolte al calciatore nel Regno Unito hanno impedito la conclusione dell’operazione, portando l’esterno del Tottenham a confluire poi in Fiorentina durante il mercato invernale. Le dinamiche dietro il mancato accordo con le Eagles. Il movimento di mercato che avrebbe l’ex giocatore del Tottenham indossare la maglia del Crystal Palace si è arenato proprio quando la trattativa sembrava conclusa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Solomon: il trasferimento al Palace bloccato dal clima politico Notizie correlate Crosetto bloccato a Dubai, scoppia il caso politicoIl ministro era partito venerdì da Roma con un volo civile per andare a prendere i familiari ma l'improvvisa escalation militare ha lasciato a terra... Leggi anche: Calciomercato Milan, Mateta non convocato dal Crystal Palace: trasferimento vicino?