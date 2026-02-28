Crosetto bloccato a Dubai scoppia il caso politico

Il ministro della Difesa è rimasto bloccato a Dubai, scatenando un caso politico. Le notizie parlano di missili e di una crescente paura che si diffonde anche tra le zone di lusso e le destinazioni turistiche come Palm. La situazione ha attirato l’attenzione sulla sua permanenza nell’area e sulle implicazioni di questa interdizione. Al momento non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sulla durata del blocco.

Il ministro era partito venerdì da Roma con un volo civile per andare a prendere i familiari ma l'improvvisa escalation militare ha lasciato a terra tutti i voli di linea. Una vicenda su cui M5s va all'attacco. Il ministro rimasto a Dubai "è la riprova della marginalità del governo" I missili, la paura che arriva anche nei luoghi simbolo del lusso e delle vacanze come Dubai e l'isola di Palm. Tantissimi gli italiani residenti, altrettanti quelli che hanno scelto la località degli Emirati per trascorrere alcuni giorni di relax. Un paradiso che si è improvvisamente trasformato in obiettivo militare, della rappresaglia iraniana all'attacco firmato da Israele e Stati Uniti. Il ministro della Difesa Guido Crosetto si trova attualmente a Dubai... Il ministro della difesa Guido Crosetto si trova a Dubai con la propria famiglia in attesa che riaprano i voli, momentaneamente sospesi per l'attacco... Crosetto con la famiglia bloccato a Dubai, volo cancellato dopo l'attacco dell'Iran; MINISTRO DIFESA CROSETTO BLOCCATO A DUBAI: M5S, ECCO QUANTO CONTA IL GOVERNO MELONI; Iran, Italia non preavvisata dell'attacco. L'esecutivo frena: serve de-escalation; Israele lancia un attacco preventivo contro l'Iran. Il ministro della Difesa Guido Crosetto è bloccato a Dubai, per gli attacchi contro l'Iran. Il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto è bloccato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per via degli attacchi israeliani e statunitensi contro l'Iran, e per la conseguente risposta iraniana. Crosetto bloccato a Dubai. Attacco dei 5stelle: È la prova che non contiamo nulla. Il minstro dela Difesa era andato a prendere la famiglia ieri sera con un volo civile. Da Israle agli Emirati, oltre 58mila italiani nell'area. Il ministro delle difesa Guido Crosetto, bloccato a Dubai, dà notizia degli avvisi ricevuti sul suo telefono dell'attacco all'aeroporto. ATTACCO ALL'IRAN | Scoppia il caso politico sul ministro della Difesa Crosetto, bloccato a Dubai