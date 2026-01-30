Calciomercato Milan Mateta non convocato dal Crystal Palace | trasferimento vicino?

Il Milan insiste sul fronte Mateta. Il francese non è stato convocato dal Crystal Palace, e ora si pensa davvero a un trasferimento. I rossoneri tengono d’occhio la situazione e potrebbero fare un’offerta nelle prossime ore. La trattativa sembra in fase avanzata, ma ancora niente è deciso ufficialmente.

Il Milan continua a lavorare incessantemente su Jean-Philippe Mateta. Dopo averlo sondato per diverso tempo, nelle ultime ore la dirigenza rossonera, con Moncada in prima persona, ha voluto fare un blitz al Crystal Palace per poter portare l'attaccante francese a Milano già a gennaio. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Mateta non è stato convocato dal Club inglese per la sfida contro il Nottingham Forest, squadra che era in trattativa per acquistare l'attaccante. Ecco, di seguito, le parole di Romano: "Jean-Philippe Mateta non sarà nella squadra del Crystal Palace questo fine settimana.

