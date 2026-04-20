Un fascicolo di 581 pagine è stato depositato dal giudice per approfondire la vicenda dei tre mila referti istologici che non hanno ricevuto il trattamento clinico previsto presso l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani. Il documento si concentra sulla gestione di questi referti e mira a chiarire eventuali responsabilità ai vertici della stessa ASP. La procura ha avviato un’indagine per verificare eventuali irregolarità nella procedura.

Un dossier di 581 pagine è stato depositato dal gip Massimo Corleo per fare luce sulla gestione dei tre mila referti istologici che non hanno ricevuto il necessario trattamento clinico presso l’ASP di Trapani. L’incidente probatorio punta a chiarire le responsabilità legate a un ritardo diagnostico che ha avuto conseguenze tragiche, tra cui la scomparsa della professoressa Maria Cristina Gallo e altri decessi avvenuti nel territorio provinciale. Oltre il personale medico: i nodi della direzione strategica. L’indagine, che coinvolge complessivamente 19 persone tra tecnici, infermieri e medici, non si limita alla sfera dell’operatività ospedaliera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso referti Trapani: dossier da 581 pagine punta ai vertici ASP

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