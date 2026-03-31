Legami personali e fedina penale Il caso arriva subito ai vertici dell' Ue

Il caso riguarda assistenti parlamentari e le loro relazioni con i rappresentanti europei. In particolare, si parla di Ivan Bonnin, che è stato accreditato con un europarlamentare e si trova al centro di un'indagine riguardante legami personali e precedenti penali. La vicenda ha portato l'attenzione sui rapporti tra assistenti e politici a livello dell'Unione europea.

Gli assistenti parlamentari sono tutti uguali ma alcuni sono più uguali degli altri. Può essere il caso di Ivan Bonnin, accreditato con l'europarlamentare di Avs Ilaria Salis. E presente, a sua volta, durante l'arcinoto controllo in albergo di Roma, quello partito per una segnalazione alla banca dati di Schengen. Condannato per alcuni scontri del 2015 all'università di Bologna, Bonnin suscita interrogativi nell'Europarlamento. Tanto che l'Ecr, con una lettera a prima firma Stefano Cavedagna, interpella la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Nella missiva, quindici parlamentari italiani di Fdi, premettono due elementi: il precedente penale di Bonnin e le ricostruzioni sul legame sentimentale con la Salis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Legami personali e fedina penale". Il caso arriva subito ai vertici dell'Ue Articoli correlati Perché a Chiara Ferragni conveniva una condanna più di una fedina penale pulitaCome mezza Italia, la prima cosa che ho fatto, quando mi hanno detto che Chiara Ferragni era stata prosciolta dalla (delirante) accusa di truffa... Leggi anche: I vertici dell'Ue in Ucraina per il IV anniversario dell'invasione russa. Il Cremlino: "Obiettivi non raggiunti, l'operazione continua"