Manuela Bianchi convocata a sorpresa per l' omicidio di Pierina Paganelli per Bruzzone posizione si aggrava

La procura di Rimini ha convocato a sorpresa Manuela Bianchi per un interrogatorio nell’ambito del caso dell’omicidio di Pierina Paganelli. La sua posizione, secondo l’avvocato Bruzzone, potrebbe complicarsi ulteriormente. La donna si presenta in procura, mentre le indagini continuano a seguire nuove piste.

Manuela Bianchi è stata convocata in procura a Rimini e interrogata nell’ambito delle indagini sull’omicidio della suocera, Pierina Paganelli, per il quale è indagato Louis Dassilva, con cui Bianchi aveva una relazione. La convocazione è avvenuta alla vigilia di un’importante udienza del tribunale del riesame per la scarcerazione del sospettato principale dell’indagine. Manuela Bianchi convocata in procura La procura di Rimini ha convocato per un interrogatorio Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli. La donna è già accusata di favoreggiamento nel caso Paganelli. Bianchi è la persona che scoprì, il 4 ottobre del 2023, il cadavere di Paganelli nei garage del condominio dove la donna abitava a Rimini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

