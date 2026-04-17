Scuola per Genitori tutto esaurito per l’intervento di Roberta Bruzzone all’Auditorium Gabbi

L’Auditorium Carlo Gabbi si è riempito completamente per la prima tappa di “Scuola per Genitori”, organizzata da Confartigianato Imprese Parma e Ancos, che inaugura l’edizione 2026 del ciclo di incontri. L’intervento di una psicologa forense, conosciuta anche per la sua presenza in televisione, ha attirato un pubblico numeroso e interessato, in attesa di approfondimenti su tematiche legate alla genitorialità.

La prima tappa del percorso che animerà l’edizione 2026 di Scuola per Genitori, organizzata da Confartigianato Imprese Parma e Ancos, ha visto l’Auditorium Carlo Gabbi di Credit Agricole gremito in ogni ordine di posto per seguire l’intervento della psicologa forense e noto volto televisivo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Notizie correlate

Scuola per genitori con Roberta Bruzzone, a favore di GiocamicoCoesione sociale da ritrovare grazie al confronto, marginalità che spesso portano a frequenti episodi di violenza ormai diventati cronaca quotidiana...

Prof accoltellata a scuola, Roberta Bruzzone e il monito ai genitori: "Un 'io' fragile è sempre aggressivo"L’episodio di Umbertide, dove uno studente 17enne progettava di compiere una “strage” a scuola, riaccende l’allarme dopo il caso della prof...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Scuola per genitori con Roberta Bruzzone, a favore di Giocamico; Scuola per genitori con Roberta Bruzzone a favore di Giocamico; Visualizza articoli per tag: Tribunale della Spezia; Servizi estivi 2026: Progetti educativi e centri estivi inclusivi.

Roberta Bruzzone avverte i genitori dopo l’aggressione alla prof: come riconoscere un io fragile e violentoGiovani e violenza a scuola, nuovo allarme dopo i casi di Bergamo e Umbertide A Umbertide, un ragazzo di 17 anni è stato fermato perché progettava una ... assodigitale.it

Chi sono i genitori di Roberta Bruzzone?/ Papà era il mio alter ego, mi ha insegnato tanto anche se…Chi sono i genitori di Roberta Bruzzone, scomparsi negli ultimi anni? Papà era come me, non facilissimo da gestire: con lui era un duello continuo, ma... CHI SONO I GENITORI DI ROBERTA BRUZZONE? ilsussidiario.net

Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa. . Anche molti uomini subiscono maltrattamenti dalle donne. E per loro può essere più difficile denunciare, a causa degli stereotipi di genere. #fblifestyle facebook