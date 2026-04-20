A Forlì, sono state aperte indagini su sei decessi di anziani avvenuti in ambulanza, tra cui quello di una donna malata e sola, che avrebbe anche perso il figlio. Tra le persone sotto accusa figura un uomo, sospettato di essere coinvolto in questi episodi. La vicenda riguarda i dettagli delle circostanze in cui sono avvenute le morti e le indagini sono in corso per chiarire eventuali responsabilità.

Forlì, 20 aprile 2026 – Tra le sei morti sospette di anziani in ambulanza per le quali è indagato Luca Spada (27enne autista soccorritore della Croce Rossa di Forlimpopoli Bertinoro, nella foto piccola ) c’è una storia di tragedia, povertà e solitudine: è quella di Mirella Montanari, 77 anni, deceduta il 24 febbraio a Meldola. Sarebbe la prima delle presunte vittime di Spada. Vedova, è morto anche suo figlio: allora è Francesco Branchetti, responsabile della Caritas meldolese, a ricostruire la storia dell’anziana (senza, lo premette, entrare nelle questioni giudiziarie). Branchetti, chi era Mirella Montanari? “Una donna buona, molto sfortunata, ma riconoscente”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Luca Spada, la possibile prima vittima: “Mirella era malata e sola, anche il figlio non c’è più”

Notizie correlate

Leggi anche: Chi sono gli anziani morti a fianco di Luca Spada in ambulanza: Victor era il re del sax, Mirella aveva perso tutto

Morti in ambulanza a Forlì, si aggiunge un altro caso sospetto: a bordo c'era sempre Luca SpadaLa novità sul caso delle morti sospette in ambulanza Il punto sul caso delle morti sospette in ambulanza a Forlì Luca Spada si professa innocente La...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Vita in diretta 2025/26 - Il caso Luca Spada, qual è il ruolo della compagna? - 15/04/2026 - Video; Anziani morti in ambulanza: chi è Luca Spada, arrestato con l'accusa di omicidio volontario; Caso omicidi in ambulanza: minacce alla compagna di Spada e al figlio di un anno; Anziani morti in ambulanza, le intercettazioni di Luca Spada: Mi è piaciuto farlo, anzi lo rifarò. Poveri vecchietti, soffrono troppo.

Luca Spada e gli anziani morti in ambulanza, la coincidenza, le ricerche su Google e i depistaggi: «Signora non respira bene»I colleghi della Croce Rossa, una socia dell'agenzia di pompe funebri e probabilmente anche altre persone che possano essere in qualche modo a conoscenza dei fatti. Da lunedì, ... ilmattino.it

Nuove Rivelazioni sull'Inchiesta di Luca Spada: Una Chat Incriminante e il Caso di Francesco Mario ScavoneEmergono nuovi dettagli nell’inchiesta su Luca Spada, l’ex soccorritore della Croce Rossa arrestato per le morti sospette in ambulanza. Tra le prove al ... ilgiorno.it

Luca Spada, il caso del "killer delle ambulanze": «Ecco come ha ucciso numerosi anziani» LINK AL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook

Forlì, morti in ambulanza. Le ricerche online di Luca Spada sul caso Amato: “Sognare di uccidere” x.com