Chi sono gli anziani morti a fianco di Luca Spada in ambulanza | Victor era il re del sax Mirella aveva perso tutto

A Forlì, sei persone di età compresa tra 69 e 98 anni sono decedute durante un intervento di emergenza in ambulanza. Tra i defunti vi sono un musicista noto per il suo talento al sax e una donna che aveva affrontato molte difficoltà nella vita. Luca Spada, il paramedico presente durante il viaggio, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

Forlì, 14 aprile 2026 – Sei vite spezzate, tra i 69 e i 98 anni. Forse, dietro le loro morti, c’è un’unica mano, armata di siringa: quella di Luca Spada, indagato per omicidio volontario aggravato. Deanna Mambelli, 25 novembre 2025. Deanna Mambelli, 85 anni, è la donna per la quale Spadino è in questo momento in carcere: aveva avuto un problema cardiaco a inizio novembre, ma secondo i medici – dicono i familiari – era ormai “superato”. I pm, comunque, la definiscono “soggetto fragile”. È l’ultimo dei decessi in ordine cronologico ma è quello che, dopo l’autopsia, dà un senso – per quanto sconvolgente, inquietante, difficile da credere – a una scia di decessi avvenuti prima del suo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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