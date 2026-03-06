Morti in ambulanza a Forlì si aggiunge un altro caso sospetto | a bordo c' era sempre Luca Spada

C'è un altro caso sospetto legato alle morti in ambulanza a Forlì, dove a bordo si trovava ancora Luca Spada. La situazione si aggiunge a un quadro già complesso, con dettagli che ora vengono esaminati dagli inquirenti. Nessuna conclusione è stata ancora presa, mentre l'attenzione resta alta sulla vicenda.

La novità sul caso delle morti sospette in ambulanza A fornire gli ultimi aggiornamenti sul caso delle morti sospette in ambulanza a Forlì, che vede protagonista l'autista Luca Spada, è stata la trasmissione 1Mattina News. L'inviata del programma Rai ha riferito che l'avvocato della famiglia della donna di 85 anni deceduta il 25 novembre 2025 ha reso noto che un'altra famiglia si è presentata da lui perché nutre sospetti sulla morte del padre. Anche lui sarebbe stato trasportato da un'ambulanza su cui era presente Luca Spada e sarebbe deceduto a pochi giorni di distanza dal suo rientro nella casa di cura.

Morti in ambulanza a Forlì, legame sospetto tra Luca Spada e un'agenzia funebre: "Solo un amico di famiglia"Emerge un nuovo elemento nella vicenda delle morti sospette in ambulanza a Forlì.

Morti in ambulanza a Forlì, l'autista indagato Luca Spada si difende in tv: "Mi dipingete come un mostro"A Forlì, l’autista di ambulanza Luca Spada è indagato per cinque morti sospette avvenute tra febbraio e novembre 2025 durante o dopo il trasporti di...

Genova, ambulanza travolge un 12enne mentre stava andando a scuola: e' grave

