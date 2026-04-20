L’Hellas Verona ha diffuso un comunicato ufficiale in merito all’incidente che ha coinvolto un tifoso e il giocatore Gift Orban durante l’ultima partita. La società ha espresso la propria posizione senza fornire dettagli specifici sull’accaduto, limitandosi a confermare l’evento e a sottolineare l’importanza di rispettare le regole di comportamento. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo a eventuali conseguenze o azioni intraprese.

Ederson Atletico Madrid, l’affare rischia di saltare? La rivelazione sul possibile inserimento di quella big della Serie A Mercato Inter, de Vrij e Acerbi in scadenza: può arrivare il rinnovo per uno dei due! Il club prepara l’offerta Mercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di.Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Chi è e cosa sta accadendo Spalletti dopo Juve Bologna: «Vedere i ragazzi gioire è la cosa più importante. Italiano ha ragione su un aspetto» Italiano post Juve Bologna: «La nostra stagione è già finita. Infortunio di Bernardeschi? È colpa mia, vi spiego» Diretta gol Serie A: Juve Bologna 2-0, i gol di...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Caso Gift Orban, l’Hellas Verona prende posizione dopo l’accaduto col tifoso: il comunicato

Notizie correlate

Hellas Verona shock, Gift Orban finisce alle mani con un tifoso: lite furiosa dopo il KO col Milan! Cos’è successoMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia.

Gift Orban si avventa contro un tifoso del Verona, rissa del calciatore dopo la partita con il MilanRissa tra il calciatore del Verona Gift Orban e un tifoso dopo la partita contro il Milan.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Alta tensione Hellas: Orban litiga e aggredisce un tifoso. Il club prende le distanze; Verona, Orban shock: scende dall’auto e fa rissa con un tifoso gialloblù; Follia Orban: scende dall’auto e fa rissa con un tifoso. Il Verona prende le distanze; Follia Orban, scende dall'auto rabbioso e scatena la rissa con un tifoso! VIDEO.

Gift Orban si avventa contro un tifoso del Verona, la rissa del calciatore dopo la partita con il MilanIl calciatore del Verona Gift Orban è venuto alle mani con un tifoso davanti allo stadio del Verona, dopo la partita persa contro il Milan: le immagini ... virgilio.it

Orban, mani addosso a un tifoso! Episodio shock dopo Verona-Milan: cosa è successoLa punta dell'Hellas finisce al centro della polemica al termine del match perso contro i rossoneri di Allegri ... tuttosport.com

Comunicato dell’Hellas Verona dopo il brutto episodio che ha coinvolto il proprio tesserato Gift Orban e un tifoso gialloblù al termine della gara persa oggi col Milan 0-1. Questa la nota diramata dal club scaligero: “Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti - facebook.com facebook

Clima teso al termine della sfida tra #Verona e #Milan, vinta dai rossoneri 1-0 grazie a una rete di Rabiot. Protagonista, suo malgrado, Gift #Orban, coinvolto in un episodio acceso fuori dallo stadio Bentegodi. #Corrieredellosport x.com