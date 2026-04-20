Caso Gift Orban l’Hellas Verona prende posizione dopo l’accaduto col tifoso | il comunicato

Da calcionews24.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Hellas Verona ha diffuso un comunicato ufficiale in merito all’incidente che ha coinvolto un tifoso e il giocatore Gift Orban durante l’ultima partita. La società ha espresso la propria posizione senza fornire dettagli specifici sull’accaduto, limitandosi a confermare l’evento e a sottolineare l’importanza di rispettare le regole di comportamento. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo a eventuali conseguenze o azioni intraprese.

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