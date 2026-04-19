Hellas Verona shock Gift Orban finisce alle mani con un tifoso | lite furiosa dopo il KO col Milan! Cos’è successo

Dopo la sconfitta contro il Milan, con il gol di Rabiot al 41’, si sono verificati momenti di tensione all’interno dello stadio. Durante l’evento, il calciatore ha avuto un alterco con un tifoso, che si è concluso con un episodio di violenza fisica. La vicenda ha suscitato scalpore tra i presenti e ha portato a un intervento delle forze dell’ordine. La società non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

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