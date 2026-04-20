Caso Enrica Lexie | i marò ripartono per l’India dopo l’accordo

Domani, i due marò italiani coinvolti nel caso della petroliera Enrica Lexie nel 2012 partiranno dall’Italia per tornare in India. I sottufficiali erano stati coinvolti nell’incidente che si verificò nel febbraio di quell’anno e sono stati oggetto di numerosi procedimenti legali. L’accordo tra le autorità italiane e indiane ha portato alla ripresa del loro viaggio verso l’India.

I due sottufficiali della Marina italiana, coinvolti nel tragico episodio avvenuto nel febbraio del 2012 sulla petroliera Enrica Lexie, lasceranno il suolo nazionale domani per rientrare in India. La risoluzione diplomatica arriva dopo un percorso di negoziazione gestito dal sottosegretario agli Esteri De Mistura, che ha permesso di sbloccare l’impasse con le autorità di New Delhi. Il peso delle garanzie diplomatiche e la scadenza indiana. La decisione di Palazzo Chigi non è frutto di una scelta improvvisata, ma scaturisce dalle deliberazioni del Comitato interministeriale per la sicurezza della. Il governo ha infatti ottenuto dai funzionari indiani una conferma scritta che assicura la tutela dei diritti fondamentali e un trattamento dignitoso per i marò.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Enrica Lexie: i marò ripartono per l’India dopo l’accordo Notizie correlate Il marò Latorre si racconta: "L’Enrica Lexie e la nuova vita"Sono passati quasi 14 anni dai fatti dell’Enrica Lexie e tre dall’assoluzione dei due fucilieri di Marina italiani mai formalmente accusati di... Il marò Massimiliano Latorre e la prigionia in India: la testimonianza a cuore aperto a FerraraFerrara, 29 gennaio 2026 - Quello dei marò è un caso che, nonostante il tempo trascorso, continua a sollevare interrogativi.