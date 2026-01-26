Il marò Latorre ripercorre gli eventi legati alla vicenda dell’Enrica Lexie, a quasi 14 anni dai fatti e tre anni dall’assoluzione. Dopo un lungo percorso giudiziario e un periodo di detenzione in India, oggi riflette sulla sua esperienza e sulla nuova fase della sua vita. Un racconto che offre uno sguardo sincero su un episodio complesso della nostra storia recente.

Sono passati quasi 14 anni dai fatti dell’ Enrica Lexie e tre dall’assoluzione dei due fucilieri di Marina italiani mai formalmente accusati di omicidio, imprigionati in India. Un’intricata vicenda tra procedimenti internazionali e interessi economici. Il 30 gennaio alle 16.45, il comandante del team dei marò, primo luogotenente Massimiliano Latorre, da alcuni anni cittadino ferrarese, si racconterà alla biblioteca Ariostea, con il vicesindaco Alessandro Balboni e i senatori Alberto Balboni e Giulio Terzi di Sant’Agata, ex ministro degli Esteri che si dimise per il disaccordo con il presidente del Consiglio Monti, sulla ritorno dei marò in India, dove vige la pena di morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il marò Latorre si racconta: "L'Enrica Lexie e la nuova vita"

