Ferrara, 29 gennaio 2026 - Massimiliano Latorre torna a parlare della sua prigionia in India. In un’intervista, il marò descrive le difficoltà vissute e i momenti di tensione, senza nascondere le emozioni. Racconta come ha affrontato il lungo periodo di detenzione e cosa ha significato per lui e la sua famiglia. La sua testimonianza riaccende l’attenzione su una vicenda che, a distanza di anni, ancora divide l’opinione pubblica.

Ferrara, 29 gennaio 2026 - Quello dei marò è un caso che, nonostante il tempo trascorso, continua a sollevare interrogativi. I fatti legati all’Enrica Lexie risalgono a 14 anni fa e solo 3 anni fa vi fu l’assoluzione dei due fucilieri di Marina italiani, mai formalmente incriminati per omicidio ma a lungo trattenuti in India. Una vicenda segnata da contenziosi internazionali, tensioni diplomatiche e interessi economici. Di quella esperienza se ne parlerà venerdì 30 gennaio alle 16.45 in Biblioteca Ariostea con il 1° Luogotenente Massimiliano Latorre, comandante del team dei marò e oggi residente a Ferrara, il vicesindaco Alessandro Balboni e i senatori Alberto Balboni e Giulio Terzi di Sant’Agata, ex Ministro degli Esteri, dimessosi in polemica con il governo Monti dopo la scelta di rimandare i militari in India, Paese nel quale è prevista la pena capitale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il marò Massimiliano Latorre e la prigionia in India: la testimonianza a cuore aperto a Ferrara

Massimiliano Latorre condivide la sua esperienza nel libro e in un dialogo pubblico a Ferrara, offrendo una testimonianza diretta sul sequestro dei marò.

