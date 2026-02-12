Tre casi di Scabbia al Ruggi | contagiati 5 operatori socio-sanitari al via i protocolli e la sanificazione

Al Ruggi di Salerno sono stati riscontrati tre casi di scabbia, che hanno coinvolto anche cinque operatori socio-sanitari. La direzione dell’ospedale ha già messo in atto i protocolli di sicurezza, avviando le sanificazioni e le misure di controllo per evitare che il contagio si diffonda ulteriormente.

Casi di Scabbia al Ruggi: la Direzione Aziendale del Ruggi, ha immediatamente attivato tutte le misure di controllo e sorveglianza sanitaria previste dai protocolli epidemiologici. Le notifiche alle autorità sanitarie territoriali (ASL), sono state inviate tempestivamente secondo i termini di legge e le procedure interne per il corretto isolamento dei pazienti sono state diramate ai coordinatori e prontamente applicate. Ad oggi si contano 3 casi isolati, distribuiti in 3 reparti differenti. Per quanto riguarda il Reparto di Cardiologia, 5 operatori socio sanitari (OSS), sono risultati positivi e sono stati posti in sorveglianza domiciliare con relativa terapia.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Sono stati segnalati nuovi casi di scabbia in due scuole di Aprilia, con interventi immediati per prevenire ulteriori contagi.

