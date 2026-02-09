Andrea Pucci rinuncia a partecipare a Sanremo dopo le critiche del centrosinistra. La decisione accende subito lo scontro tra maggioranza e opposizione. Il comico milanese si ritira dalla co-conduzione della terza serata, citando minacce e insulti che ha ricevuto, anche a rischio della sua famiglia. Pucci ringrazia Carlo Conti e la Rai, ma la polemica resta aperta.

(LaPresse) La rinuncia di Andrea Pucci a Sanremo accende lo scontro tra maggioranza e opposizione. Il comico milanese ha fatto un passo indietro sulla co-conduzione della terza serata del Festival dopo le critiche del centrosinistra che lo bolla come sessista e omofobo, ringrazia Carlo Conti e la Rai, ma parla di inaccettabili minacce e insulti a lui e alla sua famiglia. La premier Giorgia Meloni esprime solidarietà a Pucci e parla di “spaventosa deriva illiberale della sinistra”. Per il vicepremier Tajani “non è accettabile che qualcuno voglia imporre un pensiero unico”, mentre il presidente del Senato La Russa ha rivelato di aver telefonato a Pucci per “invitarlo a ripensarci”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo, la rinuncia di Pucci accende lo scontro politico

Approfondimenti su Sanremo Comizio

La decisione di Andrea Pucci di rinunciare alla conduzione della terza serata di Sanremo 2026 ha scatenato polemiche e scontri politici.

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare alla co-conduzione di una serata a Sanremo 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sanremo Comizio

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia a co-conduzione. Solidarietà di Meloni; Pucci rinuncia a Sanremo: Non odio nessuno. Meloni: Spaventosa deriva illiberale della sinistra; Contro di me insulti e minacce, Andrea Pucci rinuncia a Sanremo. Meloni, deriva illiberale della sinistra; Pucci rinuncia a Sanremo, Meloni attacca la sinistra: Spaventosa deriva illiberale. La Russa lo chiama: Ripensaci.

Sanremo e politica: Crozza nel 2013 fischiato resistette, Pucci nel 2026 rinuncia prima ancora di salireAndrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026 prima di salire sul palco e attacca la sinistra. Nel 2013 Crozza fu fischiato e cannoneggiato dalla destra in diretta ma andò avanti. Trova le differenze. fanpage.it

Sanremo 2026, il caso Andrea Pucci: polemiche e reazioni dopo la rinuncia alla co-conduzioneAndrea Pucci ha fatto un passo indietro, rinunciando a Sanremo 2026. Il comico è stato colpito da commenti negativi e accuse. donnaglamour.it

Un “comico” sessista e omofobo rinuncia a Sanremo e Giorgia Meloni dice che “fa riflettere”. E per una volta ha ragione lei. Fa riflettere. Fa riflettere che nel 2026 la presidente del Consiglio abbia impiegato 48 minuti per scrivere un comunicato in difesa di And facebook

#Sanremo, #Rai: grande rammarico per la rinuncia di #Pucci, preoccupa il clima di violenza #Sanremo2026 x.com