La Procura ha avviato un’indagine per fare chiarezza sulle circostanze del decesso di un ragazzo di 17 anni di Palo del Colle avvenuto all’interno dell’ospedale San Paolo di Bari. Le autorità stanno analizzando i fatti relativi alla gestione clinica e alle procedure adottate durante il ricovero. Al momento non sono state rivelate ulteriori dettagli sui passaggi dell’indagine o sulle eventuali responsabilità.

La Procura ha aperto un fascicolo per accertare le responsabilità legate al decesso di Gianvito Pascullo, il diciassettenne originario di Palo del Colle, deceduto presso la struttura ospedaliera San Paolo di Bari. Il giovane, ricoverato dopo un incidente stradale che gli aveva causato una frattura scomposta della tibia, è spirato in seguito a un improvviso peggioramento delle condizioni cliniche avvenuto dopo l’intervento chirurgico. Gli inquirenti stanno ora concentrando i propri sforzi sulla verifica dei protocolli assistenziali seguiti durante -operatorio, con un specifico sulla gestione della profilassi antitrombotica. Al centro dell’indagine si colloca un interrogativo tecnico di fondamentale importanza: l’eventuale mancata somministrazione di eparina al paziente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso 17enne di Palo del Colle: indagine sulla gestione ospedaliera

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