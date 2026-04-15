Muore in ospedale dopo l' incidente | scattano le indagini sul caso del 17enne di Palo

Nella giornata di ieri è stata comunicata la morte di un ragazzo di 17 anni di Palo del Colle, deceduto all’ospedale San Paolo di Bari. Il giovane era stato ricoverato nell’ospedale dopo un incidente in moto avvenuto il 6 aprile, giorno di Pasquetta. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire le circostanze dell’incidente.

È di ieri la notizia della scomparsa del ragazzo di 17 anni di Palo del Colle, deceduto all’ospedale San Paolo di Bari, dove era ricoverato da alcuni giorni dopo un incidente in moto avvenuto lo scorso 6 aprile, il giorno di Pasquetta.La Procura di Bari ha aperto un’inchiesta per chiarire le.🔗 Leggi su Baritoday.it Motociclista contro un palo, incidente fatale per un 17enneTempo di lettura: < 1 minuto Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio a Roccapiemonte, nel Salernitano. Sul caso del piccolo Domenico, la commissione regionale Sanità chiede un confronto a Fico. Ma avverrà dopo le indagini in corsoLa Quinta Commissione regionale ha sollecitato chiarimenti sul trapianto fallito del Monaldi.