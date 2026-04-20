Casi di violenza e cyberbullismo scuole sotto osservazione | nasce il tavolo permanente

Nelle scorse settimane, in provincia di Rimini, si è tenuto un incontro tra rappresentanti delle istituzioni, forze dell’ordine, magistratura e dirigenti scolastici. L’obiettivo principale è stato affrontare le problematiche legate a episodi di violenza e cyberbullismo nelle scuole. Durante l’incontro è stato deciso di istituire un tavolo permanente per migliorare la rete di prevenzione e sicurezza rivolte ai giovani.

Fare rete per prevenire il disagio giovanile e rafforzare la sicurezza nelle scuole. È questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi in Provincia a Rimini, mettendo attorno allo stesso tavolo istituzioni, forze dell’ordine, magistratura e dirigenti scolastici.L’incontro è.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bagnoli: nasce il “Tavolo di Osservazione” per coinvolgere i cittadini nelle decisioni. PMI, Industria e Finanza nasce il tavolo permanente“Quello che ho avuto il piacere di moderare ieri alla Camera dei deputati, nella prestigiosa Sala della Lupa, rappresenta il successo del modello di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Più sostegno alle vittime di violenza domestica e sessuale; Violenza economica nel 95% dei casi di femminicidio: fondo da 2 milioni e conto corrente gratuito; Violenza di genere online: Polizia Postale, Big Tech e società civile a confronto; L’esplosione di violenza giovanile si combatte (anche) con meno web e più esperienze condivise. Ardea, due casi di violenza contro le donne, applicato il Codice RossoNella prima aggressione decisivo l'intervento di un figlio della coppia. Entrambi gli indagati in carcere a Velletri ... rainews.it Violenza di gruppo a Cesena, abusata e filmata a casa di amici: 7 indagatiDue possibili episodi di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza sono al centro di un'indagine dei carabinieri di Cesena, coordinata dalla Procura di Forlì. I fatti risalgono ai primi di a ... tg24.sky.it L’operazione, curata dai tecnici dell’ARPA Campania, nasce a seguito della formale istanza di verifica epidemiologica relativa ai casi di leucemia linfoblastica acuta (LLA) recentemente segnalati nella comunità. - facebook.com facebook I casi ripetuti di atti vandalici nelle chiese e contro edicole votive sono avvenuti da Frosinone ad Anagni. L'arcivescovo Marcianò: «Profondo turbamento, siamo chiamati alla custodia della nostra fede» x.com