Bagnoli | nasce il Tavolo di Osservazione per coinvolgere i cittadini nelle decisioni

Dopo le proteste dei cittadini a Napoli, le autorità hanno deciso di istituire un “Tavolo di Osservazione” a Bagnoli. L’obiettivo è coinvolgere di più i residenti nelle decisioni sul futuro del quartiere, che da tempo vive tensioni e opposizioni. La nuova cabina di regia punta a migliorare il dialogo tra cittadini e amministrazione, ascoltando le richieste e i bisogni di chi vive in zona.

Dalla piazza ai tavoli istituzionali: dopo un weekend di alta tensione a Bagnoli, dove migliaia di manifestanti si sono riversati nelle strade, si segna un punto di svolta per il futuro dell'area ex Italsider. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato urgentemente un incontro per disinnescare le tensioni tra i lavori di bonifica e i residenti, annunciando l'istituzione di un tavolo di osservazione permanente. Una "Cabina di Regia" per la Trasparenza.

