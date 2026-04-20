Caserta | camionista investito e ucciso da un’auto 

Un uomo di 55 anni, residente nel Napoletano, è stato investito e ucciso da un’auto mentre si trovava in servizio per dirigere il traffico in una zona di Caserta. L’incidente è avvenuto mentre il camionista si occupava di gestire la circolazione stradale. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per ricostruire l’accaduto. La vittima era impegnata nelle mansioni di regolamentazione del traffico poco prima dell’incidente.

Luigi Nappo, 55enne residente nel Napoletano, era impegnato a dirigere il traffico. L’autista che lo ha investito si è fermato ed è stato denunciato Lo ha investito improvvisamente e ucciso, mentre lui stava partecipando a piedi alla protesta dei camionisti per il caro carburante che ha bloccato un tratto della A1 in provincia di Caserta. È morto così nella notte Luigi Nappo, 55enne di Marano di Napoli, nel tratto di autostrada all’altezza dell’area di servizio di San Nicola La Strada. Sul posto dell’incidente, la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi dell’incidente. La dinamica dell’incidente. La protesta organizzata da Trasportounito ha interessato il tratto autostradale durante tutta la notte, fino circa alle 5.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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News - Camionista ucciso durante la protesta dei Tir. Tragedia sul caro carburante 20/4/2026

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