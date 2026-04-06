Roma sotto choc | Investito e ucciso da un' auto mentre tornava a casa Mattia Rizzetti muore a 16 anni

Nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 16 anni è stato investito da un’auto mentre tornava a casa nel IV Municipio di Roma, nella zona di Casal Monastero. L’incidente è avvenuto nel quartiere Tiburtino, provocando la morte del giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile 2026, un grave incidente stradale ha spezzato la vita di Mattia Rizzetti, un ragazzo di soli 16 anni (avrebbe compiuto 17 quest’anno) nel IV Municipio di Roma, zona Casal Monastero (Tiburtino). Mattia stava tornando a casa a piedi quando è stato investito mentre attraversava la strada. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea, non ce l’ha fatta nonostante i soccorsi.L’investitore, un ragazzo di 19 anni, è rimasto illeso ed è stato sottoposto ai normali accertamenti di rito.La notizia ha colpito profondamente la comunità sportiva romana. Mattia giocava nella squadra giovanile ASD Tor Lupara (categoria 2009). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Roma sotto choc: Investito e ucciso da un'auto mentre tornava a casa, Mattia Rizzetti muore a 16 anni Leggi anche: Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale Leggi anche: Dramma a Pasqua: Mattia Rizzetti muore a 16 anni travolto da un'auto Argomenti più discussi: Addio giovane campione, calciatore travolto sulle strisce: Orrore; Casal Monastero calciatore 16enne travolto sulle strisce | morto Mattia Rizzetti. Mattia Rizzetti morto investito da un'auto a Roma in zona Casal Monastero, il 16enne giocava nel Tor LuparaMattia Rizzetti, 16 anni, muore investito sulle strisce a Casal Monastero a Roma. Il cordoglio per la giovane promessa del calcio ... virgilio.it Mattia Rizzetti muore a 16 anni investito sulle strisce a Roma. Il giovane calciatore sta rientrando a casaTerribile incidente nella notte a Casal Monastero, in provincia di Roma. A perdere la vita Mattia Rizzetti, un giovane calciatore di 17 anni di Aranova militante nella Roma City FC. ilmessaggero.it Il giovane calciatore Mattia Rizzetti morto a 17 anni nel giorno di Pasqua facebook Mattia Rizzetti, morto in un incidente a Roma: il 16enne investito a Casal Monastero era una promessa del calcio x.com