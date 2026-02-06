C' è chi vive in case popolari dentro torri medievali e magnifici palazzi rinascimentali affrescati

Arezzo ha un patrimonio immobiliare ricco di storia e di fascino. Tra le sue proprietà ci sono case popolari in torri medievali, palazzi rinascimentali affrescati, ex conventi e anche uno stabilimento termale. Molti di questi edifici conservano intatte le tracce del passato e vengono ancora utilizzati oggi. La gestione di Arezzo Casa permette di mantenere vivo questo patrimonio, senza rinunciare alla funzionalità moderna.

Strano ma vero, in provincia di Arezzo ci sono edifici mozzafiato che ospitano alloggi Erp. La mappa (e perché è un problema) Ci sono ex conventi, torri medievali, vecchi asili e pure uno stabilimento termale. Nel patrimonio immobiliare gestito da Arezzo Casa, non mancano gli edifici con valenza storica, artistica e archeologica.

A Tor Tre Teste, le infiltrazioni d'acqua negli alloggi comunali di Via Luigi Gadola 24 peggiorano con il maltempo, compromettendo le condizioni di vita degli occupanti.

Nel quartiere di Val Melaina, tra case popolari in condizioni precarie e crescente insicurezza, la quotidianità dei residenti evidenzia le criticità di un'area segnata da problemi strutturali e sociali.

