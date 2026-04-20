Nella notte tra venerdì e sabato, due giovani di 23 e 24 anni sono stati aggrediti a Casalpusterlengo da un gruppo di rapinatori. L'aggressione si è verificata tra la rotonda di Largo Casali e l'inizio di Viale Cappuccini, con l’obiettivo di sottrarre loro un telefonino e una collana. I giovani sono stati pestati a sangue durante l’attacco, che è durato pochi minuti.

Casalpusterlengo, 20 aprile 2026 – Un’aggressione brutale, rapida e violenta. È quella subita nella notte tra venerdì e sabato da due giovani di 23 e 24 anni a Casalpusterlengo, finiti nel mirino di una banda di rapinatori nella zona tra la rotonda di Largo Casali e l’inizio di Viale Cappuccini. Era passata da pochi minuti l’una di notte quando i due ragazzi sono stati accerchiati da un gruppo composto da almeno quattro persone. Inizialmente alcune voci parlavano erroneamente di una lite tra coetanei, ma successivamente il puzzle della versione corretta si è composto in tutta la sua drammaticità. Mentre il 24enne è riuscito, secondo quanto appreso, a divincolarsi e a mettere in salvo i propri effetti personali, per il 23enne non c’è stato scampo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casalpusterlengo: pestato a sangue dal branco per rubargli telefonino e collana

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