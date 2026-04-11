Un giovane di 25 anni è stato aggredito nel centro storico da un gruppo di almeno cinque o sei persone. La vittima è stata circondata e colpita con violenza, subendo un pestaggio che ha causato gravi ferite. L’attacco si è svolto in un’area frequentata da passanti, senza che nessuno intervenisse immediatamente per fermare la rissa. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Lo hanno aspettato al varco, lo hanno circondato e poi lo hanno massacrato di botte, almeno in cinque, forse sei, contro uno. Un vero e proprio agguato, forse per un regolamento di conti, si sospetta per questioni di droga. Il pestaggio è scattato ieri in pieno giorno e in pieno centro storico a Imbersago, in tarda mattinata, e vicino al municipio, alla luce del sole e davanti a tutti i passanti. A restare a terra e finire poi in ospedale, uno straniero di 25 anni. "Un episodio gravissimo", commenta il sindaco Fabio Vergani (nella foto). Un agente della Polizia locale ha fermato tre autori dell’assalto in branco, uno dei quali abita in paese, mentre gli altri due o tre sono scappati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pestato a sangue dal branco. Violento raid nel centro storico. Vittima un venticinquenne

Pestato a sangue dal branco: ridotta a 1 anno la condanna per lesioni a un pugile, assolto per rapinaMichele Lorusso, pugile 26enne di Canosa di Puglia, è stato assolto dall'accusa di rapina impropria ma condannato a un anno di reclusione per lesioni...

Leggi anche: Difende un'amica vittima di molestie, 19enne accerchiato e pestato dal "branco": tre denunciati

Temi più discussi: Pestato a sangue dal branco. Violento raid nel centro storico. Vittima un venticinquenne; Cuoco pestato a sangue da quattro ragazzi: era sceso in strada perché facevano rumore; Fate meno rumore: pestato a sangue sotto casa da quattro ragazzi; Dolo, pestato dal branco al distributore di sigarette.

Pestato a sangue per un debito di droga: arrestato un 20enneGli aggressori, a bordo di un ciclomotore, hanno affiancato la vittima intimandole minacciosamente di saldare il debito, per poi scendere dal veicolo e colpirla violentemente mentre questa si ... napolitoday.it

Penisola sorrentina. Ragazzo pestato per un debito di 80 euroPestato a sangue per un debito di pochi euro. Ad innescare la violenza condita da minacce la restituzione di una somma di 80 euro. È quanto emerso dall’indagine che ha portato all’arresto di un 20enne ... sorrentopress.it

Manfredonia. “Pestato mentre lavorava”, dirigente Menga: ‘Attacco intollerabile a chi serve la scuola’ #scuola #collaboratorescolastico #manfredonia #news #menga @fanpiùattivi - facebook.com facebook

“Fate meno rumore”: pestato a sangue sotto casa da quattro ragazzi x.com