Pestato a sangue dal branco | ridotta a 1 anno la condanna per lesioni a un pugile assolto per rapina

Michele Lorusso, il pugile di 26 anni di Canosa di Puglia, è uscito dal tribunale con una condanna più leggera del previsto. È stato condannato a un anno di carcere per aver causato lesioni a un uomo durante una rissa, mentre è stato assolto dall’accusa di rapina impropria. La sentenza arriva dopo un processo che ha visto la sua difesa sostenere che si trattasse di una lite finita male.

