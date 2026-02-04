Pestato a sangue dal branco | ridotta a 1 anno la condanna per lesioni a un pugile assolto per rapina
Michele Lorusso, il pugile di 26 anni di Canosa di Puglia, è uscito dal tribunale con una condanna più leggera del previsto. È stato condannato a un anno di carcere per aver causato lesioni a un uomo durante una rissa, mentre è stato assolto dall’accusa di rapina impropria. La sentenza arriva dopo un processo che ha visto la sua difesa sostenere che si trattasse di una lite finita male.
Michele Lorusso, pugile 26enne di Canosa di Puglia, è stato assolto dall'accusa di rapina impropria ma condannato a un anno di reclusione per lesioni aggravate. Lo ha deciso la prima sezione penale della Corte d'Appello di Bari, dopo che in primo grado il Tribunale di Trani aveva condannato il.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
