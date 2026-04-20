Casa Artusi e le Mariette ospiti del Fuori Salone di Milano

Durante la settimana del Fuori Salone a Milano, nel centro della città, si svolgono diverse attività legate al design. Tra queste, ci sono anche eventi con Casa Artusi e le Mariette, organizzati da Boscolo Tours. Questa partecipazione si inserisce nel contesto del Salone del Mobile 2026, che si tiene in città in questo periodo.

Si alza il sipario sul Salone del Mobile 2026 di Milano e nella settimana dedicata al design nel programma del Fuori Salone nel centro città ci sono anche Casa Artusi con le Mariette grazie al programma di attività di Boscolo Tours. Dal 2018 infatti la Fondazione forlimpopolese collabora con.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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